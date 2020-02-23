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«Мерседес» мог скрыть ото всех замену двигателя во второй день тестов

«Мерседес» мог скрыть ото всех замену двигателя во второй день тестов
Авто / Формула-1 0

Команда Формулы-1 «Мерседес», вероятно, скрыла от соперников проблемы с двигателем, сообщает Autosport. По информации источника, проблемы с электрикой, возникшие на болиде немецкой команды во время второго дня тестов в Барселоне, на самом деле таили нечто большее — неназванная проблема полностью вывела из строя двигатель, из-за чего коллектив завершил работу на полтора часа раньше, а мотор пришлось менять.

«Работа в Бриксуорте идёт полным ходом. Мы работаем над тем, чтобы улучшить все элементы силовой установки, в том числе узла ERS и двигателя внутреннего сгорания. Без сложностей не обходится», — приводит слова Энди Коуэлла Autosport.

Таким образом, Коуэлл косвенно подтвердил эту информацию.

Ранее проблемы с двигателями возникли у Николаса Латифи из «Уильямса» и пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля.

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