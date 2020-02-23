«Мерседес» мог скрыть ото всех замену двигателя во второй день тестов

Команда Формулы-1 «Мерседес», вероятно, скрыла от соперников проблемы с двигателем, сообщает Autosport. По информации источника, проблемы с электрикой, возникшие на болиде немецкой команды во время второго дня тестов в Барселоне, на самом деле таили нечто большее — неназванная проблема полностью вывела из строя двигатель, из-за чего коллектив завершил работу на полтора часа раньше, а мотор пришлось менять.



«Работа в Бриксуорте идёт полным ходом. Мы работаем над тем, чтобы улучшить все элементы силовой установки, в том числе узла ERS и двигателя внутреннего сгорания. Без сложностей не обходится», — приводит слова Энди Коуэлла Autosport.



Таким образом, Коуэлл косвенно подтвердил эту информацию.



Ранее проблемы с двигателями возникли у Николаса Латифи из «Уильямса» и пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля.