Вильнёв: раньше в Формуле-1 не было столько нытья

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв посетовал, что современные пилоты, по его мнению, слишком часто жалуются на действия соперников на трассе.

«Сейчас каждое действие описано в правилах, на основании чего и принимаются решения. Но правил и решений слишком много. Анализируют буквально каждый инцидент, даже малейший.

Гонщикам стало бы гораздо легче, если бы все эти ситуации отдавали на откуп им самим, за исключением разве что совсем уж экстремальных случаев. Кроме того, в прежние годы было гораздо меньше нытья», — приводит слова канадца GP Blog.

Также Вильнёв раскритиковал семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, который, по его мнению, стал одним из первых, кто блокировал соперников на прямой.

