Вильнёв обвинил Шумахера в небезопасном пилотировании в ходе карьеры

Чемпион Формулы-1 1997 года канадец Жак Вильнёв прокомментировал действия семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, который, по его мнению, стал одним из первых пилотов, блокировавших соперников во время движения по прямой.

Напомним, самый известный инцидент с участием Вильнёва и Шумахера случился на Гран-при Европы 1997 года в Хересе, который был последним этапом того сезона. Немец, сообразив, что соперник его вот-вот обгонит, попытался выбить его с трассы, но потерпел неудачу и сошёл сам, а Вильнёв финишировал третьим и стал чемпионом мира.

«В прошлом гонщики не блокировали друг друга на прямой. Первым, кто начал так поступать, стал Ярно Трулли, а чуть позже — Михаэль Шумахер», — цитирует канадца GP Blog.