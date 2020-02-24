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В «Феррари» объяснили проблему с мотором на тестах

В «Феррари» объяснили проблему с мотором на тестах
Авто / Формула-1 0

Третий день первой серии официальных предсезонных тестов был омрачён для «Феррари» проблемой с двигателем на машине Себастьяна Феттеля. В ходе заездов на болиде немца отказал мотор. Силовую установку отправили на базу в Маранелло, где она была проверена. По заявлению команды, поводов для беспокойства нет.

«Система, в которой возникла проблема в прошлую пятницу, была отправлена в Маранелло и проверна там. Ошибка связана с неструктурной проблемой смазочной системы. Это не повод для беспокойства, и работа по исправлению уже ведётся», — цитирует заявление «Феррари» GPToday.

Именно Феттелю удалось показать быстрейшую скорость третьего дня тестов — 329,1 км/ч. Вскоре после этого мотор на его машине отказал.

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