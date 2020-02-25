Стало известно расписание работы гонщиков «Феррари» и «Уильямса» на вторых тестах Ф-1

В «Феррари» обнародовали расписание работы пилотов в ходе второй серии официальных предсезонных тестов Формулы-1, которая пройдёт с 26 по 28 февраля.

Завтра, 26 февраля, утреннюю сессию отработает Себастьян Феттель, а после обеда его сменит Шарль Леклер. 27 февраля за руль сядет Феттель, а 28 февраля, последний день предсезонных испытаний, отдали Леклеру.

Также стало известно расписание работы гонщиков «Уильямса». Завтра, 26 февраля, утреннюю сессию отработает новичок Николас Латифи, а после обеда его сменит Джордж Расселл. 27 февраля за руль сядет Латифи, а 28 февраля, последний день предсезонных испытаний, отдали Расселлу.

Гран-при Австралии, первый этап сезона-2020, пройдёт с 13 по 15 марта.