Стало известно расписание работы гонщиков «Феррари» и «Уильямса» на вторых тестах Ф-1
В «Феррари» обнародовали расписание работы пилотов в ходе второй серии официальных предсезонных тестов Формулы-1, которая пройдёт с 26 по 28 февраля.
Завтра, 26 февраля, утреннюю сессию отработает Себастьян Феттель, а после обеда его сменит Шарль Леклер. 27 февраля за руль сядет Феттель, а 28 февраля, последний день предсезонных испытаний, отдали Леклеру.
Также стало известно расписание работы гонщиков «Уильямса». Завтра, 26 февраля, утреннюю сессию отработает новичок Николас Латифи, а после обеда его сменит Джордж Расселл. 27 февраля за руль сядет Латифи, а 28 февраля, последний день предсезонных испытаний, отдали Расселлу.
Гран-при Австралии, первый этап сезона-2020, пройдёт с 13 по 15 марта.
Баттон дал совет «Феррари» на тему борьбы с Хэмилтоном
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