Сайнс прокомментировал слухи об интересе со стороны «Феррари»

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс поделился мнением о слухах, которые связывают его с переходом в «Феррари». Испанец дал понять, что это ему льстит, вместе с тем подчеркнул, что пока он сосредоточен на выступлениях за коллектив из Уокинга.
«В настоящий момент меня в большей степени беспокоит „Макларен“. Все знают, что здесь я себя чувствую как дома и сейчас веду переговоры о контракте на 2021 год.
Конечно, мне приятно слышать, что люди в Италии говорят о моём возможном переходе в «Феррари». Для меня это комплимент», — приводит слова испанца GPFans.
Напомним, что Сайнс является воспитанником молодёжной программы „Ред Булл“, а в 2018 году 25-летний испанский гонщик перешёл в „Рено“. С 2019 года Карлос выступает за команду из Уокинга, его напарником является Ландо Норрис. Минувший чемпионат пилот завершил на шестом месте в общем зачёте.
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