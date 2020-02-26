Квят рассказал о причине остановки болида в конце дня тестов
Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал четвёртый результат в первый день второй серии официальных предсезонных тестов Формулы-1. В конце дня болид россиянина остановился. После завершения заездов гонщик объяснил, с чем это было связано.
«Команда заметила что-то необычное по телеметрии, поэтому мы решили остановить машину. В любом случае, это был мой последний выезд на трассу. Мы ничего не потеряли, когда я остановился на трассе, а не вернулся в боксы. Не думаю, что произошло что-то серьёзное, всё в порядке.
Важно продолжать работать в выбранном направлении. Возможно, в пятницу мы уже не будем тестировать что-то новое, больше времени уделим подготовке к гоночному уик-энду", — приводит слова Квята F1News.
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