Кубица: мозг говорил мне, что такая скорость невозможна

Резервист «Альфа Ромео» Роберт Кубица, установивший лучшее время в первый день второй серии официальных предсезонных тестов, поделился впечатлениями от нового болида и тестовых заездов.

«Обычно люди думают: чем быстрее едешь, тем тяжелее пилотировать. Но не сказал бы, что мне было сложнее, чем год назад, когда я ехал на три секунды медленнее. Сложности всегда разные.

Как бы то ни было, мне понадобилось несколько кругов, чтобы адаптироваться. Особенно это касается первой недели тестов. Тогда на первых кругах мозг словно остановился. Знал, что на болиде «Альфа Ромео» больше прижимной силы, что буду ехать быстрее, но мозг говорил мне, что такая скорость просто невозможна. Понадобилось несколько кругов, чтобы понять свои чувства", — приводит слова Кубицы RaceFans.