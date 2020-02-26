Обидевшийся пилот-американец взял билеты домой, но потом всё-таки вышел на старт в Катаре

В среду прошёл четвёртый этап Qatar Cross-Country Rally 2020, передаёт корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина. Во вторник вечером начался сильный ветер, а к утру — настоящий песчаный шторм. Но некоторых это не остановило, и они приехали на старт спецучастка. В итоге было принято решение отменить второй спецучасток и почти вдвое уменьшить первый — до 119 километров. Старт был отложен на три часа.
С точки зрения позиционной борьбы, решить что-то на такой короткой дистанции было практически невозможно. Нассер Аль-Аттия сбавил темп, так как его главные конкуренты — Язид Аль-Раджи и Якуб Пшигонски — уже отставали от него на один и два часа соответственно. Победу на спецучастке одержал Аль-Раджи. Пшигонски отстал от Язида на две с половиной минуты, а Нассер стал третьим — его отставание от Аль-Раджи составило пять минут.
Четвёртым в абсолютном зачёте и первым в классе Т3 стал американский пилот Остин Джонс, который накануне после аварии с Язидом хотел улететь домой. По неофициальной информации, уже были куплены билеты в США, но потом Джонс принял решение восстановить за ночь разбитую машину и выйти на старт.
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