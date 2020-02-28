Вассёр: Кубица ещё может вернуться в Формулу-1

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр предположил, что у Роберта Кубицы ещё есть шансы на возвращение в Формулу-1.
В 2019 году Кубица вернулся в Формулу-1, подписав контракт с «Уильямсом», после многолетнего перерыва, вызванного тяжёлыми травмами руки, полученными в аварии на ралли в феврале 2011 года. Поляк заработал единственное очко для «Уильямса» в сезоне-2019, заняв 10-е место в дождевой гонке в Германии, но в квалификациях всухую проиграл молодому напарнику Джорджу Расселлу — 0:21. В 2020 году Кубица будет резервным гонщиком «Альфа Ромео», а также проведёт сезон в DTM.
Вассёра спросили, есть ли у Кубицы шансы вернуться в пелотон.
«Конечно. Посмотрите, в каком он сейчас положении. Он гораздо ближе к Ф-1, чем несколько лет назад.
В прошлом сезоне перед ним стояла непростая задача. Я хорошо знаю Джорджа, который ранее выступал за мою команду (в молодёжных сериях. — Прим. «Чемпионата»). Я очень высоко его оцениваю. Роберт оказался в сложной ситуации. Но его работа с нами и выступления в DTM повлияют на его будущее», — цитирует его GrandPX.news.
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