В «Рейсинг Пойнт» убеждены, что у Стролла есть потенциал для борьбы с Пересом

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр уверен в высоком потенциале пилота Лэнса Стролла. По его словам, канадец способен на равных бороться с напарником Серхио Пересом. В минувшем сезоне Стролл принёс команде 21 балл, в то время как мексиканец записал в актив 52 очка.

«Это будет второй год Лэнса с нами, он по-прежнему учится. У него есть скорость, теперь ему нужно понять тех людей, которые работают с ним. Нам также необходимо внести некоторые коррективы, чтобы помочь ему. Убеждён, что он может набрать столько же очков, сколько и Перес. Именно это нам и нужно, если мы хотим финишировать четвёртыми.

Сезоны, когда мы не занимали четвёртое место, случались из-за того, что мы не попадали стабильно двумя машинами в топ-10. В этом году наша цель именно такова, думаю, мы справимся с задачей". — приводит слова Зафнауэра Nextgen-Auto.



