Росс Браун намекнул, что этапы Формулы-1 в Бахрейне и Вьетнаме могут не состояться

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун отреагировал на новости из Бахрейна и Вьетнама. Правительства этих стран приняли решение закрыть въезд пассажирам из Италии, причиной чему послужила мощная вспышка коронавируса. Это ставит под удар команды Формулы-1 «Феррари» и «Альфа Таури», которые базируются на Апеннинском полуострове.
По словам Брауна, если «Феррари» и «Альфа Таури» не получат возможности выступить, то этапы придётся отменить вовсе.
«Если командам будет запрещён въезд в страну, у нас не будет гонки. Это будет несправедливо. Одно дело, если бы какая-то команда сама принимала решение. Другое — когда ей не дают возможности выступить. Такая ситуация далека от честных соревнований.
Во Вьетнаме и Бахрейне хотят провести этапы, но в то же время хотят защитить своих граждан. Мы ищем решение, которое удовлетворило бы все стороны. Ситуация очень серьёзная, и мы должны отнестись к ней со всей ответственностью. Сейчас мы просим команды отправлять в паддок минимальное число людей", — приводит слова Брауна Pitpass.
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