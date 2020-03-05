В Бахрейне остановили продажу билетов на этап Формулы-1

Руководство Гран-при Бахрейна приняло решение остановить продажу билетов на этап чемпионата мира Формулы-1. Об этом сообщила пресс-служба ГП Бахрейна на своей странице в «Фейсбуке».
В ближневосточной стране пошли на такой шаг из-за эпидемии коронавируса, которая продолжает расширять свою географию. В заявлении говорится, что будут руководствоваться рекомендациями Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел. Всё это будет делаться для снижения рисков распространения опасного заболевания. В Бахрейне приняли решение перейти к поэтапной продаже билетов, что поможет обеспечить дистанцирование людей. Вместе с тем не указывается, когда состоится второй этап продаж. Таким образом, по сути реализация билетов остановлена.
Подчёркивается, что в качестве профилактических мер будут созданы дополнительные медицинские посты, станции для мытья рук. Кроме того, будут привлекаться дополнительные средства дезинфекции.
Гран-при Бахрейна, по планам, должен пройти с 20 по 22 марта.
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