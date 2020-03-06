Ни разу не побеждавший Грожан усомнился, что Формула-1 — это спорт
Гонщик «Хааса» Ромен Грожан, который в ходе карьеры 10 раз финишировал в первой тройке на Гран-при, но не одержал ни одной победы, усомнился в статусе Формулы-1 как спортивного соревнования. 33-летнего француза спросили, осознаёт ли он, что может так и закончить карьеру без единой победы в активе.
«Да, такое может быть. Мне посчастливилось 10 раз стоять на подиуме. Уверен, как минимум в двух из этих гонок я мог победить, но ситуация развернулась не в мою пользу.
Мы называем Формулу-1 спортом. Но спорт ли это? Я не уверен. Это шоу, потому что спорт подразумевает справедливость, а Формула-1 несправедлива», — приводит слова Грожана RaceFans.
Гран-при Австралии, первый этап сезона-2020, пройдёт с 13 по 15 марта.
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