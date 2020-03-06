Райкконен — о коронавирусе: если вас это беспокоит, сидите дома

Гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен высказался о ситуации с коронавирусом, из-за которого во всём мире массово отменяют спортивные мероприятия. В Формуле-1 уже перенесли Гран-при Китая на неопределённую дату, также под вопросом оказалось проведение Гран-при Вьетнама.

«Если вас беспокоят такие вещи, думаю, лучше сидеть дома. Есть вещи, которые никто не в состоянии контролировать», — приводит слова Райкконена Ilta Sanomat.

Гонщика спросили, что он думает о риске заражения коронавирусом.

«Тут влияют многие факторы: качество медицинского обслуживания, состояние здоровья, возраст.

Как должна действовать Ф-1? Не могу сказать. Решение принимать им, а не нам», — добавил он.

Гран-при Австралии, первый этап нового сезона, пройдёт с 13 по 15 марта.

Чиновник не исключил отмены Гран-при Австралии из-за коронавируса