Райкконен — о коронавирусе: если вас это беспокоит, сидите дома
Гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен высказался о ситуации с коронавирусом, из-за которого во всём мире массово отменяют спортивные мероприятия. В Формуле-1 уже перенесли Гран-при Китая на неопределённую дату, также под вопросом оказалось проведение Гран-при Вьетнама.
«Если вас беспокоят такие вещи, думаю, лучше сидеть дома. Есть вещи, которые никто не в состоянии контролировать», — приводит слова Райкконена Ilta Sanomat.
Гонщика спросили, что он думает о риске заражения коронавирусом.
«Тут влияют многие факторы: качество медицинского обслуживания, состояние здоровья, возраст.
Как должна действовать Ф-1? Не могу сказать. Решение принимать им, а не нам», — добавил он.
Гран-при Австралии, первый этап нового сезона, пройдёт с 13 по 15 марта.
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