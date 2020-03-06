«Матч ТВ» продлил контракт на показ Формулы-1, в России могут появиться трансляции F1 TV

Телеканал «Матч ТВ» продлил до конца 2023 года контракт на трансляции Формулы-1, сообщает российская редакция Motorsport. По информации издания, в рамках соглашения «Матч ТВ» получил право (но не обязанность) транслировать этапы Формулы-2, Формулы-3 и Суперкубка Porsche. Предыдущее соглашение также позволяло «Матч ТВ» транслировать гонки поддержки, однако они почти не появлялись в эфире федерального «Матча» или его тематических каналов.



Также сообщается, что новое соглашение предусматривает возможность трансляции заездов Формулы-1 в России на интернет-платформе F1 TV. Это платный онлайн-сервис, который позволяет смотреть не только официальную телевизионную трансляцию, но и стримы с бортовых камер каждого из пилотов Формулы-1. Однако пока в F1 TV официально не объявили о доступности трансляций на территории России.