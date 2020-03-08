Росс Браун: мы не можем просто закрыть Формулу-1 из-за коронавируса
Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун понимает серьёзность ситуации, сложившейся вокруг эпидемии коронавируса. Вместе с тем, функционер подчёркивает, что она не должна влиять на проведение чемпионта мира.
«Мы все столкнулись с этим вызовом. Думаю, сейчас наиболее важно максимально обезопасить спорт. Мы не можем рисковать просто так, но вместе с тем, мы и не можем просто так закрыть Формулу-1.
Если сейчас рухнет вся экономика, это будет значительно большей проблемой, чем коронавирус. Но и коронавирус представляет большую опасность, так что мы должны реагировать должным образом. Мы работаем с министерством здравоохранения каждой страны. Каждая команда минимизирует переезды своих сотрудников», — приводит слова функционера GPblog.
Читайте также
- 8 марта 2020
-
10:59
-
09:58
-
01:12
- 7 марта 2020
-
23:59
-
22:43
-
21:20
-
19:48
-
18:55
-
17:38
-
16:43
-
14:55
-
13:24
-
11:46
-
10:54
-
09:49
-
08:55
-
07:49
-
01:10
- 6 марта 2020
-
23:56
-
23:14
-
22:59
-
21:29
-
20:11
-
19:12
-
17:51
-
17:11
-
16:52
-
16:01
-
15:21
-
14:03
-
13:01
-
12:10
-
11:11
-
10:12
-
09:00
Партнерский контент