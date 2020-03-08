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Росс Браун: мы не можем просто закрыть Формулу-1 из-за коронавируса

Росс Браун: мы не можем просто закрыть Формулу-1 из-за коронавируса
Авто / Формула-1 0

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун понимает серьёзность ситуации, сложившейся вокруг эпидемии коронавируса. Вместе с тем, функционер подчёркивает, что она не должна влиять на проведение чемпионта мира.

«Мы все столкнулись с этим вызовом. Думаю, сейчас наиболее важно максимально обезопасить спорт. Мы не можем рисковать просто так, но вместе с тем, мы и не можем просто так закрыть Формулу-1.

Если сейчас рухнет вся экономика, это будет значительно большей проблемой, чем коронавирус. Но и коронавирус представляет большую опасность, так что мы должны реагировать должным образом. Мы работаем с министерством здравоохранения каждой страны. Каждая команда минимизирует переезды своих сотрудников», — приводит слова функционера GPblog.

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