«Рено» показал ливрею машины Формулы-1 на сезон-2020 и представил нового спонсора. Фото

В команде «Рено» показали, как будет выглядеть раскраска автомобиля в сезоне Формулы-1 2020 года. Напомним, в ходе официальных предсезонных тестов Ф-1 в Барселоне машина команды была выкрашена в чёрный цвет.
В целом ливрея не изменилась. Автомобиль «Рено», как и в сезоне-2019, будет жёлто-чёрным. Также в команде представили нового спонсора. Логистическая компания DP World стала титульным партнёром коллектива, официальное название которого теперь — Renault DP World F1 Team.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в официальном «твиттере» «Рено».
В 2020 году за «Рено» будут выступать 30-летний австралийский гонщик Даниэль Риккардо и 23-летний французский пилот Эстебан Окон, который пришёл в команду вместо Нико Хюлькенберга. В 2019 году Риккардо заработал 54 очка и занял девятое место в личном зачёте, а «Рено» стал пятым в Кубке конструкторов. Что касается Окона, то он провёл прошлый сезон в статусе резервного гонщика «Мерседеса».
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