В Нидерландах ждут ясности от ФИА по поводу проведения этапа Формулы-1

Организаторы Гран-при Нидерландов ждут ясности от ФИА по поводу возможности проведения этапа чемпионата мира Формулы-1.
«Читаем противоречащие друг другу сообщения от ФИА и ФОМ. Но у нас нет никаких официальных сообщений о переносе гонки. Пытаемся получить какую-то чёткую информацию по этому поводу», — приводит слова босса автодрома в Зандворте Роберта ван Овердейка GrandPX.news.
Промоутер этапа в Нидерландах Ян Ламмерс подчеркнул, что без чёткой картины происходящего говорить о переносе, а не об отмене этапа будет сложно.
«Без какой-либо ясности мы не знаем, что произойдёт дальше. Конечно, с учётом всего происходящего в мире, относимся ко всему с пониманием. Но я жду ясности в ближайшее время. Этот вопрос должен быть в введении ФИА. Просто перенести гонку будет непросто. Найти новую дату не так легко. Коронавирус сдерживает всех нас. Надеюсь, в скором времени всё решится», — сказал Ламмерс.
- 15 марта 2020
-
11:13
-
09:49
-
02:30
-
00:58
- 14 марта 2020
-
23:34
-
23:00
-
21:24
-
20:45
-
19:42
-
19:22
-
17:59
-
16:39
-
15:53
-
14:47
-
13:55
-
12:40
-
11:43
-
10:26
-
09:11
-
00:56
- 13 марта 2020
-
23:58
-
22:46
-
21:29
-
20:58
-
19:08
-
18:02
-
17:58
-
17:53
-
16:01
-
15:39
-
15:30
-
14:04
-
13:05
-
12:37
-
11:36