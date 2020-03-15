В Нидерландах ждут ясности от ФИА по поводу проведения этапа Формулы-1

Организаторы Гран-при Нидерландов ждут ясности от ФИА по поводу возможности проведения этапа чемпионата мира Формулы-1.

«Читаем противоречащие друг другу сообщения от ФИА и ФОМ. Но у нас нет никаких официальных сообщений о переносе гонки. Пытаемся получить какую-то чёткую информацию по этому поводу», — приводит слова босса автодрома в Зандворте Роберта ван Овердейка GrandPX.news.

Промоутер этапа в Нидерландах Ян Ламмерс подчеркнул, что без чёткой картины происходящего говорить о переносе, а не об отмене этапа будет сложно.

«Без какой-либо ясности мы не знаем, что произойдёт дальше. Конечно, с учётом всего происходящего в мире, относимся ко всему с пониманием. Но я жду ясности в ближайшее время. Этот вопрос должен быть в введении ФИА. Просто перенести гонку будет непросто. Найти новую дату не так легко. Коронавирус сдерживает всех нас. Надеюсь, в скором времени всё решится», — сказал Ламмерс.