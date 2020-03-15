Этап Формулы-1 во Франции, запланированный на конец июня, также могут перенести

Организатор Гран-при Франции Эрик Булье не исключил, что десятый этап чемпионата мира Формулы-1 может быть перенесён из-за коронавируса.
«Безопасность и здоровье наших зрителей, партнёров и представителей СМИ — на первом месте. Запрет на проведение массовых мероприятий во Франции истекает в апреле. В целом же ситуация с организацией Гран-при Франции пока не до конца понятна. Но у нас ещё много времени. Надеюсь, к тому времени пандемия будет сдержана.
Практически ежедневно мы контактируем с ФИА, французской федерацией автоспорта, структурами Формулы-1 и другими организаторами гонки. В середине апреля изучим, как обстоят дела, но пока планы не меняются. Это эпидемия, но не конец света. Жизнь продолжается", — приводит слова Булье GrandPX.news.
Гран-при Франции должен пройти с 26 по 28 июня.
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