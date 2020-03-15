Ферстаппен не смог выиграть киберспортивную гонку звёзд, победа у словенского симрейсера

Завершилась виртуальная гонка звёзд, организованная журналом The Race. Соревнования проходили в четыре этапа — пилоты соревновались в трёх квалификационных гонках, в первой выступали реальные гонщики, во второй участвовали киберспортсмены, а в третьей участники открытой квалификации.



Макс Ферстаппен выиграл первую гонку, Руди ван Бурен — вторую, а словенец Йерней Симончич — третью.



В решающей гонке, в которую попали по восемь участников каждого из заездов, Ферстаппен смог квалифицироваться только восьмым, а на старте попал в завал и откатился во вторую десятку. При попытке прорваться, Ферстаппен допустил разворот, но до финиша сумел пробиться на 11-ю позицию.



Победу же в гонке одержал симрейсер Йерней Симончич, пробившийся в сорвенования через открытые квалификации.



Призовой фонд турнира составлял $ 10 тыс.

Лучшим из гонщиков стал Феликс Розенквист, финишировавший седьмым.

The Race All-Star ESport Battle



1. Йерней Симончич — 12 кругов

2. Кевин Сигги

3. Руди ван Бурен

4. Лукас Блэйкли

5. Куба Бржезински

6. Боно Уис

7. Феликс Розенквист

8. Марк Гасснер

9. Ярл Тейен

10. Колтон Герта

11. Макс Ферстаппен

12. Петер Брляк

13. Антониу Феликс да Кошта

14. Даниэль Хункаделья

15. Эрхан Яйовски

16. Мичи Хойер

17. Дани Хаддад

18. Брендон Ли

19. Джеймс Болдуин

20. Эд Джонс

21. Джимми Бродбент

22. Нил Яни — сход

23. Эдуарду Баррикелло — сход

Максимиллиан Гюнтер.