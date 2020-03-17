F1-Insider: «Мерседес» и «Ред Булл» благодаря коронавирусу получат преимущество
Издание F1-Insider утверждает, что команды Формулы-1 «Мерседес» и «Ред Булл», чьи базы располагаются в Великобритании, получат преимущество перед итальянской «Феррари», которая из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции была вынуждена закрыть базу в Маранелло.
В «Ред Булл» и «Мерседесе» подтвердили, что в настоящий момент базы не закрыты.
«Мы продолжаем работу в Англии. Предположу, что все команды, базирующиеся в Англии, продолжат работу на полную катушку, кроме «Макларена», — сказал гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко.
«Наши базы остаются открытыми в соответствии с рекомендациями правительства Великобритании. Пока у нас не было случаев заражения коронавирусом», — сообщил неназванный представитель «Мерседеса».
Источник: Формула-1 объявит об отмене Гран-при Монако
Босс «Хааса» не исключил отмены сезона Формулы-1
Читайте также
- 17 марта 2020
-
11:10
-
10:01
-
09:14
-
01:06
-
00:03
- 16 марта 2020
-
22:56
-
21:47
-
20:56
-
19:50
-
19:39
-
18:37
-
17:33
-
16:58
-
16:46
-
15:01
-
14:13
-
13:15
-
13:01
-
12:04
-
11:00
-
10:00
-
09:01
-
01:01
-
00:52
- 15 марта 2020
-
23:31
-
22:27
-
21:00
-
19:30
-
18:10
-
17:35
-
17:05
-
16:58
-
15:12
-
13:27
-
12:55
Партнерский контент