F1-Insider: «Мерседес» и «Ред Булл» благодаря коронавирусу получат преимущество

Издание F1-Insider утверждает, что команды Формулы-1 «Мерседес» и «Ред Булл», чьи базы располагаются в Великобритании, получат преимущество перед итальянской «Феррари», которая из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции была вынуждена закрыть базу в Маранелло.

В «Ред Булл» и «Мерседесе» подтвердили, что в настоящий момент базы не закрыты.

«Мы продолжаем работу в Англии. Предположу, что все команды, базирующиеся в Англии, продолжат работу на полную катушку, кроме «Макларена», — сказал гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко.

«Наши базы остаются открытыми в соответствии с рекомендациями правительства Великобритании. Пока у нас не было случаев заражения коронавирусом», — сообщил неназванный представитель «Мерседеса».

Источник: Формула-1 объявит об отмене Гран-при Монако