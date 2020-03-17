Стролл-старший увеличил свою долю в «Астон Мартин», воспользовавшись падением курса акций

Владелец «Рейсинг Пойнт» Лоренс Стролл в январе 2020 года объявил о приобретении почти 17% акций компании «Астон Мартин». Ожидается, что уже в 2021 году она вернётся в чемпионат Формулы-1 в качестве заводского коллектива. Сумма первой сделки оценивалась практически в $ 0,5 млрд.

Теперь же, на фоне пандемии коронавируса, акции компании значительно упали в цене. Стролл решил воспользоваться сложившейся ситуацией на мировых рынках и за дополнительные $ 90 млн краткосрочной финансовой поддержки увеличил свою долю в компании до 25%.

Напомним, что одним из пилотов «Рейсинг Пойнт» является сын канадского бизнесмена Лэнс Стролл, который проведёт уже второй год в команде.

Дата старта сезона в Формуле-1 по-прежнему не определена.