Росс Браун признал, что гонки Формулы-1 можно проводить менее чем с 12 машинами

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун рассказал об экстремальном варианте, при котором на старт гонки могут выставить менее 12 машин, несмотря на регламент.
Напомним, 12 марта «Макларен» снялся с Гран-при Австралии, после того как у одного из его сотрудников диагностировали коронавирус. 13 марта Формула-1 официально объявила об отмене этапа в Мельбурне, а вскоре после этого перенесла на неопределённую дату Гран-при Китая, Бахрейна и Вьетнама.
«Нужно как минимум 12 машин, чтобы провести гонку. Хотя этот вопрос остаётся в ведении ФИА. В необычных обстоятельствах они могут позволить провести гонку и с меньшим числом участников. Но 12 машин — это то, что написано в правилах», — приводит слова Брауна RaceFans.
В настоящее время первым этапом в календаре сезона-2020 значится Гран-при Нидерландов, который должен пройти с 1 по 3 мая, однако существует вероятность, что все европейские этапы в первой половине сезона также перенесут. В таком случае сезон может начаться с Гран-при Азербайджана в июне.
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