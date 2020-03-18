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La Gazzetta dello Sport: сезон Формулы-1 стартует либо в Монако, либо в Азербайджане

La Gazzetta dello Sport: сезон Формулы-1 стартует либо в Монако, либо в Азербайджане
Авто / Формула-1 0

По информации итальянского издания La Gazzetta dello Sport, сезон Формулы-1 2020 года начнётся либо с Гран-при Монако, который должен пройти с 22 по 24 мая, либо с Гран-при Азербайджана, который запланирован на период с 5 по 7 июня. Завтра, 19 марта, руководство Ф-1 обсудит с руководителями команд, как поступить: сокращать сезон или переносить отменённые из-за коронавируса этапы на другие даты.

Также сообщается, что в «Феррари» выступают за перенос традиционной летней паузы на весну. Таким образом «Скудерия», чья база уже закрыта, пытается избежать невыгодного положения в сравнении с конкурентами из «Мерседеса» и «Ред Булл», чьи базы в настоящий момент работают.

В настоящий момент первым этапом в календаре официально значится Гран-при Нидерландов, который должен пройти с 1 по 3 мая, если его не отменят из-за коронавируса.

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