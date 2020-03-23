«Весело и совершенно нереально». В «Ред Булл» подвели итоги первого виртуального Гран-при

Пресс-служба команды Формулы-1 «Ред Булл» подвела итоги виртуального Гран-при Бахрейна, на котором Филипп Энг завоевал поул и финишировал на третьем месте, а Кристофер Хой показал 16-й результат.
«Было очень весело, мне понравилось представлять «Ред Булл» в виртуальном мире. Поул стал отличным достижением, а подиум — хорошим началом», — приводит слова Энга сайт команды.
Напомним, победу в виртуальном Гран-при Бахрейна одержал пилот академии «Рено» Чжоу Гуаньюй. Вторым стал Стоффель Вандорн на «Мерседесе». Виртуальная гонка должна была составить 50% дистанции обычного Гран-при Формулы-1, но из-за технических проблем она была сокращена до 25% и длилась всего 14 кругов.
«Это невероятно весело и совершенно нереально — участвовать в гонке на глобальном спортивном событии прямо из собственного гаража! Я в восторге. Здорово, что мне удалось представить «Ред Булл» в Гран-при!» — отметил Хой.
Следующий виртуальный Гран-при запланирован на период с 3 по 5 апреля, он должен состояться на трассе в Мельбурне.
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