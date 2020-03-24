Браун рассказал, почему долгосрочные контракты Леклера и Ферстаппена выгодны для Ф-1
Макс Ферстаппен и Шарль Леклер подписали новые долгосрочные контракты зимой с «Ред Булл» и «Феррари», спортивный руководитель Формулы-1 Росс Браун назвал этот факт хорошим знаком.
«Я воодушевлен тем, что такие команды заключают с пилотами долгосрочные сделки. Во-первых, это косвенно говорит о том, что они настроены подписать с нами новое коммерческое соглашение. Думаю, мы все планируем ещё немного побыть в Формуле-1.
Во-вторых, подписывая долгосрочные контракты с командами, пилоты помогают создать сильную идентичность с ними. Это интересно болельщикам.
Сейчас на стартовой решётке нет неконкурентоспособных пилотов, долгосрочные контракты со звёздными пилотами – хороший знак», — приводит слова Брауна Daily Express.
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