Сотрудники «Макларена», побывавшие на карантине, возвращаются из Австралии
15 сотрудников «Макларена», которые были вынуждены уйти на карантин в канун попытки проведения Гран-при Австралии Формулы-1, возвращаются домой.
Все они прошли тесты на коронавирус. После того, как результаты были отрицательными, представители британской команды провели на карантине ещё несколько дней, а позже власти Австралии разрешили им покинуть территорию страны, сообщает Wheels 24.
Сотрудникам «Макларена» пришлось уйти на карантин из-за того, что у одного из их коллег был диагностирован коронавирус. Впоследствии команда снялась с Гран-при Австралии.
Позже в Формуле-1 вовсе отказались от проведения этапа. Напомним, что на сегодняшний день дата старта сезона Ф-1 ещё не определена. Чемпионат начнётся не ранее середины июня.
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