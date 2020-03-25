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Хюлькенберг – о коронавирусе: нытьё в такой ситуации не поможет

Хюлькенберг – о коронавирусе: нытьё в такой ситуации не поможет
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Нико Хюлькенберг рассказал, как проводит время на вынужденном карантине из-за пандемии коронавируса.

«В Монако до сих пор существует только комендантский час, который действует ночью, поэтому я могу, как обычно, совершать пробежки и поддерживать форму.

У меня появилось больше времени для вещей, которые в других ситуациях были на втором плане. Можно заняться готовкой, посидеть на балконе, просто позвонить людям, с которыми давно не разговаривал. В минувшие выходные я, например, впервые поучаствовал в виртуальных гонках. Это забавно, хотя и имеет мало общего с настоящим автоспортом.

Какой можно сделать вывод о ситуации с коронавирусом? Нытьё точно не поможет. Мы все должны постараться беречь себя и извлечь из этого максимум пользы», — приводит слова Хюлькенберга Bild.

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