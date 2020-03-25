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Риккардо отреагировал на то, что его видеочат с болельщиками посетил Норрис

Риккардо отреагировал на то, что его видеочат с болельщиками посетил Норрис
Авто / Формула-1 0

Пилот «Макларена» Ландо Норрис стал одним из пользователей, которые подключились к видеотрансляции с участием Даниэля Риккардо, когда тот отвечал на вопросы болельщиков. Это не осталось не замеченным для австралийца.

«Он техногик современного общества. Я вовсе не пытаюсь быть злым. Он повсюду!» — отреагировал на визит Норриса Риккардо.

Ландо быстро вышел из чата. Пошутив позже, что ему стало скучно в этот момент.

Среди вопросов, которые во время трансляции поступали Риккардо, был один, посвящённый туалетной бумаге. Пользователей интересовало, как с её дефицитом обстоят дела в Австралии.

«У нас на ферме хороший запас, а также множество салфеток и бумажных полотенец, так что у нас всё хорошо. Также есть бассейн, так что в худшем случае…» — пошутил Риккардо.

Все фразы австралийца о бассейне сопровождались просьбами прыгнуть в него, что Даниэль и сделал в конце трансляции.

Видел доступно на странице PlanetF1 в «Твиттере».

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