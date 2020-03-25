Марко раскритиковал австрийское правительство за излишне жёсткие карантинные меры

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко раскритиковал австрийское правительство за излишне жёсткие меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Марко владеет несколькими отелями в родном городе Граце, и карантинные меры негативно влияют на бизнес консультанта.
«Я поражён тем, как люди это принимают и как они мирятся с этим. Я действительно совершенно не понимаю этого. Всё, что нам нужно сделать, — это посмотреть на ситуацию с точки зрения экономики», — приводит слова Хельмута Марко GPBlog.
Марко считает, что меры наносят слишком много ущерба, но при этом он отметил, что готов сделать свои отели общедоступными, если больницы перестанут справляться с наплывом пациентов.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в Китае. По последним данным, от коронавируса в мире скончалось более 20 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 113 тыс. В России коронавирусом заразилось 658 человек.
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