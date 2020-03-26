Видео, как Риккардо управляет трактором отца, посмотрели более 770 тыс. раз

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо показал, чем занимается в период ожидания старта чемпионата мира Формулы-1, который отложен из-за пандемии коронавируса. Австралиец в родной стране попробовал себя в роли фермера. Он записал небольшой ролик об этом. На видео он, напевая, управляет трактором отца.



За три дня это видео успели посмотреть более 770 тыс. раз.

Видео доступно на «Чемпионате».

Первые семь гонок Формулы-1 в сезоне-2020 были либо отложены, либо отменены из-за пандемии коронавируса. Восьмым в календаре значится этап в Монреале. Решение о его проведении должно быть принято до 1 мая.



Ранее исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри сообщил, что серия по-прежнему рассчитывает провести 15-18 гонок в сезоне-2020.