Тост рассказал, почему Квят не участвует в виртуальных гонках
Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост рассказал, почему пилоты команды Пьер Гасли и Даниил Квят отказались участвовать в виртуальных гонках, которые проводятся в ожидании старта чемпионата мира Формулы-1, отложенного из-за пандемии коронавируса.
«Я разговаривал по телефону с нашими гонщиками, но оба отказались выступать в виртуальных соревнованиях. Пьер уже имел подобный опыт, но у него в настоящий момент нет необходимого оборудования. А Даниилу это просто не нравится», — приводит слова Тоста Motorsport-Total.
Напомним, что пилот основной команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен отказался участвовать в виртуальных гонках с использованием симулятора F1 2019, однако заявился на турнир Real Racers Never Quit, где за два этапа выиграл четыре гонки.
Ферспаппен рассказал, что хотел бы попробовать себя за рулём виртуальной машины NASCAR
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