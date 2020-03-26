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Тост рассказал, почему Квят не участвует в виртуальных гонках

Тост рассказал, почему Квят не участвует в виртуальных гонках
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост рассказал, почему пилоты команды Пьер Гасли и Даниил Квят отказались участвовать в виртуальных гонках, которые проводятся в ожидании старта чемпионата мира Формулы-1, отложенного из-за пандемии коронавируса.

«Я разговаривал по телефону с нашими гонщиками, но оба отказались выступать в виртуальных соревнованиях. Пьер уже имел подобный опыт, но у него в настоящий момент нет необходимого оборудования. А Даниилу это просто не нравится», — приводит слова Тоста Motorsport-Total.

Напомним, что пилот основной команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен отказался участвовать в виртуальных гонках с использованием симулятора F1 2019, однако заявился на турнир Real Racers Never Quit, где за два этапа выиграл четыре гонки.

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