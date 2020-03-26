«Сочи Автодром» закрыли для посетителей

Пресс-служба АНО «РОСГОНКИ» опубликовала официальное заявление, в котором сообщила, что «Сочи Автодром» с 26 марта закрыт для посетителей.

«Забота о состоянии здоровья гостей и сотрудников является приоритетом для АНО «РОСГОНКИ». С учётом сложившейся эпидемиологической ситуации оказание клиентских услуг будет приостановлено. Эта мера предпринята для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и соответствует постановлению главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю.



Информация о возобновлении оказания услуг на „Сочи Автодроме“ будет своевременно размещена на нашем официальном сайте и в социальных сетях. Будьте здоровы и следите за нашими обновлениями!» — говорится в заявлении.