Бриаторе: предупреждал Алонсо перед уходом в «Макларен», но он твердил, что быстрее Льюиса

Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе рассказал, что отговаривал двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо от перехода в «Макларен», но испанец был уверен, что он быстрее, чем тогдашний новичок Льюис Хэмилтон.
«Алонсо решил уйти в «Макларен». Меня это не обрадовало. Это было совсем не так, когда Шумахер ушёл в «Феррари». Речь шла о Фернандо и «Макларене». Я имею в виду, что для него эта команда никогда не была мечтой.
Я предупреждал его. Говорил: «У них есть новый парень. Этот новый парень – Льюис Хэмилтон. Этот новый парень – человек Рона Денниса. Как ты для меня. Я обещаю тебе, что, если ты туда перейдёшь, между вами будет борьба. Тебе придётся противостоять человеку, который находится под защитой Рона». Но Нандо был уверен в своих силах. Он твердил: «Нет, нет, нет. Я быстрее Хэмилтона». Просто суть заключалась в том, что никто, даже Деннис, не знал, на что способен Льюис. Ведь если бы Рон догадывался, то не стал бы платить такую сумму Фернандо. Зачем вам переплачивать, если у вас в команде есть настолько быстрый парень», — приводит слова Бриаторе Motorsport.
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