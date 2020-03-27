Попов — о росте популярности виртуальных Гран-при: лучше пересмотрю старые гонки

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов поделился мыслями о росте популярности виртуальных гонок, который произошёл на фоне пандемии коронавируса, помешавшей старту сезонов всех гоночных серий. Попов дал понять, что виртуальные гонки ни при каких раскладах не станут альтернативой реальным.

«Я посмотрел четыре условно европейские гонки и одну наскаровскую. Сделал вывод, что, даже когда речь идёт о реальных гонщиках, а не сим-рейсерах, я не буду смотреть это на постоянной основе. Меня не устраивает визуал. Думал, что уже почти не видно разницы между игрой и реальностью, а она очень видна. Мне тяжело это смотреть. Мне тяжело смотреть, когда люди нарочно врезаются и творят глупости, потому что я привык переживать, а тут ну что это. Третья причина — ну это просто не моё.

Нужна какая-то доза автоспорта, но я лучше пересмотрю какие-то старые гонки. Можно найти нарезки, почитать книги об автоспорте. Конечно, пусть играют, это прекрасно. Но виртуальные гонки меня не потрясли, я этим не проникся», — сказал Попов на подкасте на своём канале в YouTube.