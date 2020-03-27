«Феррари» хочет урезать Феттелю зарплату

Руководство «Феррари» готово предложить Себастьяну Феттелю новый контракт, но при этом рассматривает вариант с однолетним соглашением и сокращением зарплаты, сообщает Sky Sport Italia. Нынешняя зарплата немца составляет 33 млн евро в год.
«В 2017 году ситуация для Феттеля была иной. Тогда он достиг договорённости с Серджио Маркьонне и подписал контракт на три года общей стоимостью в 100 млн евро. Тогда Себастьян был несомненным лидером команды.
Если Феттель откажется от новых условий, совсем необязательно, что он получит место в какой-либо другой команде. Следующие несколько месяцев будут определяющими для него. На кону его будущее, и ему нужно доказывать свою значимость. Впервые в карьере Себастьян в той ситуации, когда перед завершением контракта у него нет козырей на руках», — сказал источник итальянского издания.
Напомним, Феттель выступает в составе «Феррари» с 2015 года. Минувший сезон стал для него худшим в «Скудерии». В общем зачёте он стал лишь пятым и уступил напарнику по команде Шарлю Леклеру.
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