Экклстоун: я бы уже сейчас отменил сезон Формулы-1

Экс-глава Формулы-1 Берни Экклстоун уверен, что уже сейчас настало время объявить о полной отмене сезона Ф-1 и не питать иллюзий о возможности его проведения.
«Что бы сегодня сделал я? Думаю, я бы уже сейчас объявил о полной отмене сезона. Это единственное, что можно сделать ради безопасности всех. В таком случае никто не будет выдвигать глупые предложения, которые невозможно реализовать на практике. Конечно, это неприятно, но что есть, то есть.
Я очень удивлюсь, если боссам Формулы-1 удастся выполнить своё обещание и провести 15-18 Гран-при. Я надеюсь на это, очень надеюсь. Они могли бы провести три или четыре этапа на старте 2020 года. Но проблема и в том, захотят ли такого развития событий команды и промоутеры.
Гран-при Великобритании? Очевидно, что этапа в Сильверстоуне не будет. Кто туда поедет?", — приводит слова Экклстоуна Reuters.
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