RaceFans: сезон-2020 Формулы-1 может завершиться в феврале 2021 года

Руководство Формулы-1 изучает возможность продления сезона-2020 до февраля 2021 года, сообщает RaceFans.



Таким образом, нынешний сезон может закончиться всего за месяц до начала следующего. По информации источника, в таком случае зимние тесты будут отменены в 2021 году, поскольку в новый сезон команды вступят с прошлогодними машинами.



Напомним, старт сезона в Формуле-1 был отложен в минувшие выходные буквально за два часа до старта первой свободной практики Гран-при Австралии. Причиной послужила пандемия коронавируса. Позже стало известно об отмене этапов в Бахрейне и Вьетнаме. Ещё раньше была перенесена гонка в Китае. Вскоре Формула-1 объявила о переносе этапов в Нидерландах и Испании и отмене гонки в Монако. 23 марта стало известно о переносе этапа в Азербайджане.