Магнуссен: 18 гонок за шесть месяцев — это сумасшествие. Мы не будем видеть свои семьи
Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен поделился мыслями о возможных изменениях в календаре Формулы-1. По словам датчанина, проведение 18 гонок за полгода практически невозможно. Ранее о таком варианте заявлял глава Liberty Media Чейз Кэри.
«18 гонок за шесть месяцев — это сумасшествие. В таком случае мы не будем видеть семьи. Не говорю, что такой календарь невозможен, но это очень сложная и жёсткая задача. Возможно, круто будет попробовать такой сценарий. В конце концов, пилотам важно лишь одно — сесть в болид», — приводит слова Магнуссена Speedweek.
Напомним, старт сезона в Формуле-1 отложен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. В лучшем случае, первый Гран-при чемпионата состоится в середине июня.
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