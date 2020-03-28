Магнуссен: 18 гонок за шесть месяцев — это сумасшествие. Мы не будем видеть свои семьи

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен поделился мыслями о возможных изменениях в календаре Формулы-1. По словам датчанина, проведение 18 гонок за полгода практически невозможно. Ранее о таком варианте заявлял глава Liberty Media Чейз Кэри.

«18 гонок за шесть месяцев — это сумасшествие. В таком случае мы не будем видеть семьи. Не говорю, что такой календарь невозможен, но это очень сложная и жёсткая задача. Возможно, круто будет попробовать такой сценарий. В конце концов, пилотам важно лишь одно — сесть в болид», — приводит слова Магнуссена Speedweek.

Напомним, старт сезона в Формуле-1 отложен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. В лучшем случае, первый Гран-при чемпионата состоится в середине июня.