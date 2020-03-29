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Алекс Маркес выиграл виртуальный Гран-при Италии MotoGP

Алекс Маркес выиграл виртуальный Гран-при Италии MotoGP
Авто / Мотогонки 0

Новичок «Хонды», чемпион Moto3 и Moto2, младший брат чемпиона MotoGP Марка Маркеса Алекс выиграл первую виртуальную гонку MotoGP с участием реальных гонщиков серии.

Второе место по итогам гонки досталось Франческо Баньяе, третьим стал Маверик Виньялес. Четвёртое место по итогам гонки занял Фабио Куартараро, пятым финишировал Марк Маркес.

Напомним, ранее MotoGP в пятый раз объявила о переносе стартовой гонки сезона из-за пандемии коронавируса. Этап в Хересе стал четвёртым в этом сезоне, который пришлось перенести. Ранее это коснулось гонок в Таиланде, Аргентине и США. Гран-при Катара состоялся лишь в классах Moto2 и Moto3.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, вирусом в мире заразилось более 600 тыс. человек, скончалось — более 30 тыс. При этом из числа заразившихся излечилось более 140 тыс.

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