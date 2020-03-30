Бриаторе едва не стал советником Трампа, прежде чем возглавил «Бенеттон»
Бывший босс команд Формулы-1 «Бенеттон» и «Рено» Флавио Бриаторе рассказал, что, перед тем как возглавить «Бенеттон», он был близок к тому, чтобы стать советником Дональда Трампа, ныне являющегося президентом США.
«Прежде чем возглавить „Бенеттон“, я планировал вернуться в Нью-Йорк. Мне поступило предложение от Дональда Трампа. Он хотел, чтобы я работал на него в США. Нужно было помочь ему с казино в Атлантик-Сити. Тогда Дональд ещё не ушёл в политику. У меня всегда были хорошие отношения с Трампом», — рассказал Бриаторе в подкасте Beyond The Grid.
Напомним, после скандала 2009 года с «крашгейтом» Бриаторе был пожизненно отстранён от Формулы-1, но выиграл апелляцию, однако по собственному решению не вернулся в гонки.
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