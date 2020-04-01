Риккардо на спор съел 16 мармеладок и чуть не подавился

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо, известный чувством юмора и неунывающим характером, судя по всему заскучал на карантине и ввязался в забавный спор.

Австралиец должен был съесть 16 мармеладных конфет и справился с этим заданием, хотя едва не подавился. На видео заметно, что расхохотаться Риккардо мешают не до конца прожёванные конфеты.

Напомним, старт сезона в Формуле-1 отложен на неопределённый срок. Причиной тому послужила пандемия коронавируса. Ещё до введения карантина, в Формуле-1 объявили о переносе Гран-при Китая. После был отложен первый Гран-при чемпионата в Австралии, который отменили за 1,5 часа до начала первой свободной практики. Затем стало известно о переносе или отмене этапов в Бахрейне, Вьетнаме, Нидерландах, Испании и Азербайджане.