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«Астон Мартин» официально возвращается в Формулу-1. «Рейсинг Пойнт» будет переименована

«Астон Мартин» официально возвращается в Формулу-1. «Рейсинг Пойнт» будет переименована
Авто / Формула-1 0

В начале года Лоуренс Стролл вместе с консорциумом инвесторов приобрёл пакет акций компании «Астон Мартин». Сегодня, 1 апреля, официально объявлено, что марка возвращается в Формулу-1 с сезона-2021.

Команда «Рейсинг Пойнт» будет переименована в «Астон Мартин», при этом Стролл заявил, что после этого она станет полностью заводской.

«В последние месяцы процесс инвестирования потребовал всё моё внимание, иногда я даже не спал. Но при этом это одна из самых интересных сделок с моим участием. «Астон Мартин» занимает особое место в моём сердце.

Закончив юридическое оформление, я могу сосредоточиться на реализации проекта. Он предусматривает, что участие в Формуле-1 станет основой глобальной маркетинговой стратегии, и именно поэтому мы переименуем команду «Рейсинг Пойнт». У «Астон Мартин» успешная история выступлений в разных гоночных сериях, но сейчас у нас есть возможность создать заводскую команду в Формуле-1.

Мы продолжим инвестировать в «Рейсинг Пойнт», чтобы у неё были необходимые ресурсы. С переименованием команда окажется под большим прессингом, поскольку ожидания гораздо выше. Мы с самого начала должны быть конкурентоспособны. Не сомневаюсь, что наша команда в Сильверстоуне примет вызов и сделает всё, чтобы именем «Астон Мартин» гордились», — приводятся слова Стролла в официальном заявлении.

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