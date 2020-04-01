«Астон Мартин» официально возвращается в Формулу-1. «Рейсинг Пойнт» будет переименована

В начале года Лоуренс Стролл вместе с консорциумом инвесторов приобрёл пакет акций компании «Астон Мартин». Сегодня, 1 апреля, официально объявлено, что марка возвращается в Формулу-1 с сезона-2021.



Команда «Рейсинг Пойнт» будет переименована в «Астон Мартин», при этом Стролл заявил, что после этого она станет полностью заводской.



«В последние месяцы процесс инвестирования потребовал всё моё внимание, иногда я даже не спал. Но при этом это одна из самых интересных сделок с моим участием. «Астон Мартин» занимает особое место в моём сердце.



Закончив юридическое оформление, я могу сосредоточиться на реализации проекта. Он предусматривает, что участие в Формуле-1 станет основой глобальной маркетинговой стратегии, и именно поэтому мы переименуем команду «Рейсинг Пойнт». У «Астон Мартин» успешная история выступлений в разных гоночных сериях, но сейчас у нас есть возможность создать заводскую команду в Формуле-1.

Мы продолжим инвестировать в «Рейсинг Пойнт», чтобы у неё были необходимые ресурсы. С переименованием команда окажется под большим прессингом, поскольку ожидания гораздо выше. Мы с самого начала должны быть конкурентоспособны. Не сомневаюсь, что наша команда в Сильверстоуне примет вызов и сделает всё, чтобы именем «Астон Мартин» гордились», — приводятся слова Стролла в официальном заявлении.