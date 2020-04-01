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Тайссен: уход автопроизводителей из Формулы-1 не исключён

Тайссен: уход автопроизводителей из Формулы-1 не исключён
Авто / Формула-1 0

Бывший руководитель команды Формулы-1 «БМВ» Марио Тайссен считает, что уход автопроизводителей после пандемии вполне вероятен.

«Уход автопроизводителей из чемпионата не исключён. Нам нужно просто подождать и посмотреть. Я думаю, что сейчас ситуация совершенно другая. Слишком много различных факторов. Окончательно оценить влияние коронавируса на Формулу-1 можно будет только через шесть месяцев, но думаю, что уход команд вполне возможен», — приводит слова Марио Тайссена Grand.PX.

После мирового финансового кризиса 2008 года из Формулы-1 ушли сразу четыре автопроизводителя — «Хонда», «Тойота», «Рено» и «БМВ».

Напомним, из-за пандемии коронавируса уже были отменены или перенесены восемь этапов чемпионата.

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