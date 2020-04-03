Альберс: ходят слухи о напряжённых отношениях между Вольфом и руководством «Мерседеса»

Бывший гонщик Формулы-1 Кристиан Альберс, который сохранил связи с «Мерседесом» после своего выступления в DTM, рассказал, что руководитель автоспортивного подразделения команды Тото Вольф всё же может покинуть коллектив и уйти в «Астон Мартин».
«В бесперебойной работе команды стали появляться трещины. Несмотря на отличные результаты, ходят слухи о напряжённых отношениях между Вольфом и руководством «Мерседеса» и материнской компанией «Даймлер», — приводит слова Альберса GrandPX.news.
Сам Вольф ранее заявил, что его приоритет в Формуле-1 — сотрудничество с «Даймлером».
«Наша команда великолепно работает на бренд «Мерседеса» в Формуле-1, будем успешно сотрудничать ещё несколько лет. Я уже восьмой год в команде, мне нравится работать с этими людьми», — заявил Тото.
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