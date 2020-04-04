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Ферстаппен стал чемпионом виртуальной серии Real Racers Never Quit

Ферстаппен стал чемпионом виртуальной серии Real Racers Never Quit
Авто / Формула-1 0

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал чемпионом виртуальной серии Real Racers Never Quit, сообщает The Race.

Ферстаппен закончил чемпионат с шестью победами в 12 гонках серии. Шестой этап чемпионата проходил на виртуальной «Сузуке» на машинах категории LMP2.

В первой гонке этапа Ферстаппен финишировал на шестой позиции, а во второй — на третьей. Этого оказалось достаточно, чтобы завоевать чемпионский титул в серии, организованной Team Redline.

Во второй гонке на подиум поднялся и пилот «Макларена» британец Ландо Норрис, финишировавший на второй позиции. Победы в обеих гонках одержал южноафриканский гонщик Кельвин ван дер Линде, однако этого ему не хватило для чемпионского титула.

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