Ферстаппен стал чемпионом виртуальной серии Real Racers Never Quit
Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал чемпионом виртуальной серии Real Racers Never Quit, сообщает The Race.
Ферстаппен закончил чемпионат с шестью победами в 12 гонках серии. Шестой этап чемпионата проходил на виртуальной «Сузуке» на машинах категории LMP2.
В первой гонке этапа Ферстаппен финишировал на шестой позиции, а во второй — на третьей. Этого оказалось достаточно, чтобы завоевать чемпионский титул в серии, организованной Team Redline.
Во второй гонке на подиум поднялся и пилот «Макларена» британец Ландо Норрис, финишировавший на второй позиции. Победы в обеих гонках одержал южноафриканский гонщик Кельвин ван дер Линде, однако этого ему не хватило для чемпионского титула.
Читайте также
- 4 апреля 2020
-
13:59
-
12:48
-
11:59
-
10:37
-
09:37
-
00:44
- 3 апреля 2020
-
23:08
-
21:56
-
20:45
-
19:59
-
19:17
-
17:58
-
16:45
-
15:28
-
14:47
-
14:29
-
12:58
-
12:03
-
11:23
-
10:57
-
09:58
-
09:00
-
01:18
- 2 апреля 2020
-
23:50
-
22:57
-
21:30
-
21:27
-
20:55
-
19:50
-
19:34
-
17:57
-
16:44
-
16:13
-
15:00
-
14:19
Партнерский контент