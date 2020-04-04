Перес жёстко раскритиковал клинику, допустившую ошибки при тестировании на коронавирус

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес подверг публичной критике руководство одной из мексиканских клиник, которая при диагностике коронавируса использовала тесты, не прошедшие сертификацию, в результате чего были допущены ошибки. Так, результаты ряда клиентов сначала были отрицательными, но позже выяснилось, что они всё же заражены коронавирусом.

«Это просто невозможно. Надеюсь, вы хотя бы вернули деньги всем, кто вам доверился. Но мне бы хотелось видеть с вашей стороны какие-то важные шаги для общества, это могло бы компенсировать вред вашей серьёзной ошибки. Сегодня время, когда все мы должны объединиться и поддерживать друг друга», — приводит слова Переса GPblog.

В Мексике на сегодняшний день насчитывается чуть более 1500 заражённых коронавирусом.