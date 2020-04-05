Ди Монтедземоло считает, что Шумахер и Сенна не смогли бы работать вместе

Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло убеждён, что дуэт Айртона Сенны и Михаэля Шумахера, если бы сложился, не принёс бы «Скудерии» результата.

«Сенна приехал ко мне в Болонью за несколько дней до трагедии в Имоле. Он сказал, что хотел бы выступать за „Феррари“. Мы договорились обсудить его идею после этапа. Что было потом, вы знаете.

Если бы он перешёл в «Феррари», не знаю, как бы Сенна и Шумахер работали вместе. Отличная мечта, но это было бы похоже на выстрел в собственную ногу. Это стало бы большим ударом для команды. Две звезды такого уровня не смогли бы приносить побед", — приводит слова ди Монтедземоло GrandPrix247.



Напомним, Сенна до трагической гибели успел завоевать три титула. Михаэль Шумахер завершил карьеру семикратным чемпионом мира.