В «Макларене» допустили, что Формулу-1 могут покинуть сразу четыре команды

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун не исключил, что чемпионат мира Формулы-1 могут покинуть сразу четыре команды на фоне мирового финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
По его словам, бюджетный лимит в размере $ 175 млн, который планируется ввести в 2021 году, должен быть значительно снижен, иначе Формулу-1 может ждать катастрофа.
«Допускаю ли я, что при отсутствии решительных шагов во время мирового кризиса с чемпионата могут сняться две команды? Да. Я предполагаю исчезновение четырёх команд, если всё будет сделано не должным образом. Требуются правильные меры. На создание команды нужно время. И если раньше на уходящие коллективы находились потенциальные покупатели, то в нынешней экономической ситуации за ними никто не будет выстраиваться в очередь. Считаю, что Формула-1 сейчас находится в очень хрупком положении», — приводит слова Брауна BBC.
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